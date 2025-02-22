Адміністрація Трампа пропонує Україні дуже невигідну угоду щодо копалин. Це гірше за репарації, які платили Німеччина та Японія після Другої світової війни, передає 24 Канал із посиланням на CNN.

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США просять більше, ніж мали б

Посадовець, ознайомлений із переговорами щодо ресурсів, наголосив, що американці вимагають від України більше, ніж вона витратила на оборону.

Це дивна пропозиція – спробувати взяти від країни, яка є жертвою війни, більше, ніж коштує платити за її оборону,

– зазначило джерело.

Згідно з останніми даними, Україна направила американській стороні власні пропозиції щодо угоди. У Раді заявили, що над нею почнуть серйозно працювати, починаючи з понеділка, 24 лютого.

Нагадаємо, що під час виступу в Маямі, що у Флориді, у середу, 19 лютого, Дональд Трамп накинувся з критикою на президента Зеленського за зрив угоди. Відомо, що США погрожують відключити Україні доступ до Starlink, якщо вона не погодиться із договором про ресурси.