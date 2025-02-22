У Раді наголосили, що Україна почне серйозно працювати над угодою про копалини з 24 лютого. Проєкт документу, запропонований адміністрацією Трампа, містить деякі сумнівні моменти, які Володимир Зеленський не хоче схвалювати, передає 24 Канал із посиланням на Bloomberg.

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Що відомо

Зазначається, що початкова пропозиція США передбачала забезпечення 50% від продажу ліцензій та інших надходжень від мінералів, що порушувало б українські закони. Вона також стосувалася доходів від нафти, газу та портів.

У Зеленського заявили, що запропонували зміни до американської пропозиції, які будуть вигідними для обох сторін. Угоду про копалини президент обговорив зі спецпосланцем Кітом Келлогом під час його візиту до Києва. 21 лютого у вечірньому зверненні до українців глава держави зазначив, що "команди з України та США працюють над проєктом угоди між нашими урядами".

Довідка: Як повідомила журналістка Fox News, особа, яка бере участь у переговорах щодо мінеральної угоди, розповіла їй, що українська сторона внесла пропозиції до тексту угоди та направила їх американській стороні. Немає конкретних часових рамок для того, що буде далі. Якщо угоду буде узгоджено, то її підпишуть держсекретар США Марко Рубіо і очільник МЗС України Андрій Сибіга.

За даними видання, Київ в ідеалі хотів би, аби фінальний варіант угоди щодо мінералів підписали в присутності президентів США та України.

Володимир Зеленський під час розмови із Келлогом наполягав на зустрічі з Трампом перед будь-яким потенційним засіданням лідера США з російським диктатором Путіним.