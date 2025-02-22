Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на голову Верховної Ради Руслана Стефанчука в інтерв'ю NHK.

Посадовець заявив, що після зустрічі Володимира Зеленського зі спецпредставником США з питань України та Росії Кітом Келлогом український уряд з понеділка почне роботу експертної групи над підписанням угоди зі США щодо корисних копалин. Стефанчук наголосив, наша держава має намір вести конструктивні дискусії й прагне якнайшвидше провести саміт зі Сполученими Штатами.

Голова Верховної Ради зауважив, що Володимир Зеленський запропонував Сполученим Штатам спільно розробляти українські копалини в рамках плану перемоги у вересні 2024 року.