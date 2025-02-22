Висловлювання Келлога відрізняються від слів Трампа, адже спецпредставник вважає Зеленського "відважним лідером". Посадовець також пообіцяв, що будь-яка угода про припинення війни повинна гарантувати, що Росія не нападе знову. Про це 24 Канал пише з посиланням на Sky News.

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На чиєму боці США

Генерал-лейтенант Кіт Келлог відвідав Україну. У межах цього візиту він вивчив ближче ситуацію в Україні та поїхав до військового госпіталю в Ірпені. У медзакладі Келлог спілкувався з військовими та висловив думку, що "наступної війни не буде".

Найголовніша причина, чому я хотів приїхати сюди, полягає в тому, що президент Трамп сказав, що він хоче зупинити вбивства. І ми повинні поїхати туди, де побачимо, як виглядають вбивства – як виглядає смерть. І побачите молодих чоловіків і жінок, які були поранені та воюють,

– розповів спецпредставник США.

Келлог провів дискусії приблизно з 20 військовослужбовцями. На запитання одного з українських воїнів про те, чи можна вірити, що Росія піде на переговори Келлог зазначив: "усі війни закінчуються переговорами". Він також заявив, що США з Україною до останнього.

Конфлікт між Трампом і Зеленським

Цього тижня лідер США Дональд Трамп кілька разів агресивно висловлювався про президента Зеленського. Зокрема, він розчарований, що Володимир Зеленський не йшов на переговори та відмовився підписати угоду про передачу 50% викопних ресурсів України. Однак зараз обговорення договору продовжується, Україна готова передати рідкісноземельні метали в обмін на гарантії безпеки від США.