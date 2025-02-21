Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кіта Келлога в соцмережі Х.
Цікаво Його не варто недооцінювати: яку насправді роль відіграє Кіт Келлог
Що написав Кіт Келлог про зустріч з Зеленським
Кіт Келлог написав, що провів довгий і насичений день з вищим керівництвом України.
Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським – бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки,
– написав спецпредставник Трампа.
Цікаво, що під час традиційного вечірнього звернення 20 лютого Володимир Зеленський схарактеризував зустріч з Кітом Келлогом як таку, що відновлює надію. Зі спецпредставником Трампа президент України також обговорив і угоду про корисні копалини із США.
Що відомо про візит Кіта Келлога в Україну
- Спецпредставник Дональда Трампа прибув у Київ 19 лютого. На залізничному вокзалі Келлога зустріла пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Американський посадовець заявляв, що буде слухати пропозиції та заяви української сторони, які згодом передасть Дональду Трампу.
- Пізніше Кіт Келлог зустрівся з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком. Український посадовець висловив сподівання на продовження американської підтримки й відкриті відносини між Україною й США, в яких пануватиме довіра та принципи взаємного успіху.
- Також спецпредставник Дональда Трампа з питань Росії та України мав зустріч з головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським, а також керівниками розвідок і спеціальних служб. Пізніше посадовець мав особисту зустріч з Володимиром Зеленським.
- Президент України та Кіт Келлог мали також виступити зі спільною пресконференцією після своєї зустрічі. Однак її скасували, обмежившися лише протокольним зніманням.