Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Кіта Келлога в соцмережі Х.

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Що написав Кіт Келлог про зустріч з Зеленським

Кіт Келлог написав, що провів довгий і насичений день з вищим керівництвом України.

Широкі та позитивні дискусії з Володимиром Зеленським – бойовим і відважним лідером нації у стані війни та його талановитою командою з національної безпеки,

– написав спецпредставник Трампа.

Цікаво, що під час традиційного вечірнього звернення 20 лютого Володимир Зеленський схарактеризував зустріч з Кітом Келлогом як таку, що відновлює надію. Зі спецпредставником Трампа президент України також обговорив і угоду про корисні копалини із США.

Що відомо про візит Кіта Келлога в Україну