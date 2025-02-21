Про це пише 24 Канал з посиланням на звернення Зеленського. Цікаво, що іноземні ЗМІ вбачають у зустрічі з Келлогом добрий знак – імовірно, Україна та США повернулися до обговорення угоди щодо рідкісноземельних металів, тільки вже "покращеної".

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Як Зеленський відгукнувся про зустріч з Келлогом

За словами президента, деталі угод важливі.

Нам потрібні сильні угоди з Америкою, угоди, які справді спрацюють. Я доручив працювати швидко і дуже-дуже виважено. Економіка і безпека завжди мають йти поруч, і деталі угод мають значення. Чим краще прописані деталі, тим більше результат,

– сказав він.

Загалом Зеленський охарактеризував зустріч з Келлогом як таку, що відновлює надію.

Окрім цього, говорили про ситуацію на фронті та необхідність звільнити усіх полонених, яких утримує Росія. І, звісно, те, що наша держава потребує надійної і чіткої системи гарантій безпеки. Це потрібно, щоб "війна більше не повернулась і щоб росіяни не ламали життя".

Насамкінець Зеленський висловив упевненість, що мир потрібен і Україні, і Європі, і Америці – всім у світі.