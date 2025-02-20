Під час зустрічі у Мюнхені Кіт Келлог окреслив межі своєї роботи. Як пояснив 24 Каналу політолог-американіст Владислав Фарапонов, він займатиметься виключно українсько-американськими перемовинами.

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Яка роль Келлога

Спецпредставник пояснив, що за трек роботи з росіянами відповідає інша людина – Стів Віткофф, який вже прилітав у Росію. Подейкують, що він навіть провів тригодинні переговори з Владіміром Путіним.

Не варто недооцінювати Келлога. Логічно спілкуватися саме з спеціальним представником, це інституційно правильно, але не треба сподіватися, що за ним буде вирішальне слово, Для цього є президент, державний секретар, радник з нацбезпеки,

– зауважив політолог-американіст.

Але перевага у комунікації з Келлогом полягає в тому, що він не займається іншими питаннями. Тобто не зможе сказати, що має візит на Близький Схід, потім ще кудись, а тему війни треба відкласти. Ні, він працюватиме саме в цьому напрямку.

Він виконує роль, яку йому окреслив американський президент. Можливо, вона могла бути більшою, але посади спеціальних представників передбачають чіткий перелік повноважень, які дає президент,

– пояснив Владислав Фарапонов.

Келлог навряд чи претендує на яскраве політичне майбутнє, тому погодився працювати над тим, щоб допомогти Трампу організувати дієві адекватні перемовини. У своїй книзі він говорив про можливість зняти частину санкції з Росії, за що його критикували. Але насправді навіть українці визнають, що санкції не виконують своїх функцій та є недієвими.

Команді Трампа не треба сказати, що вона організувала перемовини й, можливо, Київ їх виконає. Для них це буде поразкою. Тому, я думаю, що завдяки такій комунікації, США тестують позицію Києва,

– сказав Фарапонов.

Отже, варто відкинути песимістичні прогнози, адже Кіт Келлог заявляв, що хоче організувати справді ефективні перемовини й досягти реальних домовленостей.

До слова, після прибуття в Україну Кіт Келлог заявив, що його місія – слухати й додав, що США розуміють важливість гарантій безпеки. Після повернення – він зустрінеться з Дональдом Трампом

Наступного дня, 20 лютого, Келлог зустрівся з Володимиром Зеленським. Однак, на прохання американської сторони, пресконференцію скасували.