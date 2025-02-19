Кіт Келлог зробив важливу заяву після прибуття до Києва. Про це пише 24 Канал із посиланням на Суспільне.

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Що сказав Келлог

Кіта Келлога після прибуття до Києва зустріла американська амбасадорка Брінк. Він зробив важливу заяву просто на вокзалі.

За його словами, США будуть слухати та готові надати необхідне.

Ми розуміємо необхідність гарантій безпеки. Частина моєї місії – слухати,

– заявив Келлог.

Він також зазначив, що потім він повернеться до Сполучених Штатів Америки та поговорить з президентом Трампом, щоб мати певність, що все розуміють правильно.

Його візит відбувається на тлі суперечливих заяв Дональда Трампа, які він зробив ввечері 18 лютого після перемовин із делегацією Росії у Саудівській Аравії. Зокрема, Трамп заявив про низькі рейтинги підтримки Зеленського та необхідність виборів.