Кирило Буданов опублікував оптимістичний допис. Про це пише 24 Канал із посиланням на його повідомлення.

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Україна вистоїть

18 лютого відбулись перемовини між делегаціями США та Росії. Після цього Дональд Трамп зробив кілька суперечливих заяв про необхідність припинення війни в Україні. Наприклад, він заявив, що чинний президент нашої держави Володимир Зеленський має всього 4% підтримки серед населення.

Також Трамп вважає, що Росія може "дуже швидко" знищити українські міста. Зокрема, і столицю.

Такий підхід США до України сприяє поширенню песимістичних настроїв у суспільстві та зневіри у власних силах. Начальник ГУР вирішив підтримки українців.

Вистоїмо,

– написав він.

Дональд Трамп ще до вступу на посаду президента США обіцяв швидко закінчити війну, проте він не окреслював умови. Спершу він говорив про 24 години, проте згодом риторика змінилась і він вже заявляв, що йому знадобляться кілька місяців.