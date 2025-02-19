Кирилл Буданов опубликовал оптимистичное сообщение. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его сообщение.

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Украина выстоит

18 февраля состоялись переговоры между делегациями США и России. После этого Дональд Трамп сделал несколько противоречивых заявлений о необходимости прекращения войны в Украине. Например, он заявил, что действующий президент нашего государства Владимир Зеленский имеет всего 4% поддержки среди населения.

Также Трамп считает, что Россия может "очень быстро" уничтожить украинские города. В частности, и столицу.

Такой подход США к Украине способствует распространению пессимистических настроений в обществе и неверия в собственных силах. Начальник ГУР решил поддержать украинцев.

Выстоим,

– написал он.

Дональд Трамп еще до вступления в должность президента США обещал быстро закончить войну, однако он не очерчивал условия. Сначала он говорил о 24 часах, однако впоследствии риторика изменилась и он уже заявлял, что ему понадобятся несколько месяцев.