Кит Келлог сделал важное заявление по прибытии в Киев. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что сказал Келлог

Кита Келлога по прибытии в Киев встретила американский посол Бринк. Он сделал важное заявление прямо на вокзале.

По его словам, США будут слушать и готовы предоставить необходимое.

Мы понимаем необходимость гарантий безопасности. Часть моей миссии – слушать,

– заявил Келлог.

Он также отметил, что потом он вернется в Соединенные Штаты Америки и поговорит с президентом Трампом, чтобы иметь уверенность, что все понимают правильно.

Его визит происходит на фоне противоречивых заявлений Дональда Трампа, которые он сделал вечером 18 февраля после переговоров с делегацией России в Саудовской Аравии. В частности, Трамп заявил о низких рейтингах поддержки Зеленского и необходимости выборов.