Во время встречи в Мюнхене Кит Келлог очертил границы своей работы. Как пояснил 24 Каналу политолог-американист Владислав Фарапонов, он будет заниматься исключительно украинско-американскими переговорами.

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Какова роль Келлога

Спецпредставитель объяснил, что за трек работы с россиянами отвечает другой человек – Стив Уиткофф, который уже прилетал в Россию. Поговаривают, что он даже провел трехчасовые переговоры с Владимиром Путиным.

Не стоит недооценивать Кэллога. Логично общаться именно со специальным представителем, это институционально правильно, но не надо надеяться, что за ним будет решающее слово, Для этого есть президент, государственный секретарь, советник по нацбезопасности,

– отметил политолог-американист.

Но преимущество в коммуникации с Келлогом заключается в том, что он не занимается другими вопросами. То есть не сможет сказать, что имеет визит на Ближний Восток, потом еще куда-то, а тему войны надо отложить. Нет, он будет работать именно в этом направлении.

Он выполняет роль, которую ему очертил американский президент. Возможно, она могла быть больше, но должности специальных представителей предусматривают четкий перечень полномочий, которые дает президент,

– пояснил Владислав Фарапонов.

Келлог вряд ли претендует на яркое политическое будущее, поэтому согласился работать над тем, чтобы помочь Трампу организовать действенные адекватные переговоры. В своей книге он говорил о возможности снять часть санкций с России, за что его критиковали. Но на самом деле даже украинцы признают, что санкции не выполняют своих функций и являются недейственными.

Команде Трампа не надо сказать, что она организовала переговоры и, возможно, Киев их выполнит. Для них это будет поражением. Поэтому, я думаю, что благодаря такой коммуникации, США тестируют позицию Киева,

– сказал Фарапонов.

Итак, стоит отбросить пессимистические прогнозы, ведь Кит Келлог заявлял, что хочет организовать действительно эффективные переговоры и достичь реальных договоренностей.

К слову, по прибытии в Украину Кит Келлог заявил, что его миссия – слушать и добавил, что США понимают важность гарантий безопасности. После возвращения – он встретится с Дональдом Трампом

На следующий день, 20 февраля, Кэллог встретился с Владимиром Зеленским. Однако, по просьбе американской стороны, пресс-конференцию отменили.