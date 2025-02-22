Высказывания Келлога отличаются от слов Трампа, ведь спецпредставитель считает Зеленского "отважным лидером". Чиновник также пообещал, что любое соглашение о прекращении войны должно гарантировать, что Россия не нападет снова. Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на Sky News.

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На чьей стороне США

Генерал-лейтенант Кит Келлог посетил Украину. В рамках этого визита он изучил ближе ситуацию в Украине и поехал в военный госпиталь в Ирпене. В медучреждении Келлог общался с военными и высказал мнение, что "следующей войны не будет".

Самая главная причина, почему я хотел приехать сюда, заключается в том, что президент Трамп сказал, что он хочет остановить убийства. И мы должны поехать туда, где увидим, как выглядят убийства – как выглядит смерть. И увидите молодых мужчин и женщин, которые были ранены и воюют,

– рассказал спецпредставитель США.

Келлог провел дискуссии примерно с 20 военнослужащими. На вопрос одного из украинских воинов о том, можно ли верить, что Россия пойдет на переговоры Келлог отметил: "все войны заканчиваются переговорами". Он также заявил, что США с Украиной до последнего.

Конфликт между Трампом и Зеленским

На этой неделе лидер США Дональд Трамп несколько раз агрессивно высказывался о президенте Зеленском. В частности, он разочарован, что Владимир Зеленский не шел на переговоры и отказался подписать соглашение о передаче 50% ископаемых ресурсов Украины. Однако сейчас обсуждение договора продолжается, Украина готова передать редкоземельные металлы в обмен на гарантии безопасности от США.