Дональд Трамп был на грани остановки военной поддержки Украины из-за того, что был недоволен действиями Владимира Зеленского. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Axios.

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Как не следует выполнять "искусство сделки"

Конфликт между Трампом и Зеленским перерос в словесную перепалку, которая напугала европейских союзников. Они обеспокоены. Советник по вопросам национальной безопасности Майк Волц заявлял, что Трамп разочарован Зеленским.

Отношения Трампа и Зеленского были неудобными с момента импичмента Трампа в 2019 году за попытку привлечь военную помощь США в обмен на то, что украинский президент расследовал бы дело сына Джо Байдена относительно его синекуры с украинской газовой компанией.

Сейчас Трампу труднее выполнить свое обещание об окончании войны, чем ожидалось. Шестеро представителей администрации сообщили, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и Волца. Один чиновник сказал, что Зеленский "показал, как не следует выполнять "искусство соглашения".

Что произошло

12 февраля: министр финансов Скотт Бессент встретился с Зеленским в Киеве. Он должен был предложить соглашение, которое даст США доступ к украинским правам на полезные ископаемые в обмен на фактическую защиту США.

Позже Трамп отметил, что Зеленский был "грубым" и отложил встречу с Бессентом, потому что спал.

14 февраля: на Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс и Рубио встретились с Зеленским, чтобы получить его одобрение соглашения по правам на полезные ископаемые. Но Зеленский удивил их, когда сказал, что не имеет полномочий односторонне утверждать это без парламента.

15 февраля: Зеленский на конференции публично отклонил предложение.

18 февраля: когда Рубио, Вальц и представитель президента Стив Уиткофф садились за стол переговоров с российской делегацией в Саудовской Аравии, чтобы обсудить мир, Зеленский раскритиковал встречу за то, что она состоялась без Украины.

Затем разгневанный Трамп набросился на Зеленского и заявил, что Зеленский начал войну с Россией, а его рейтинг доверия составляет лишь 4%.

19 февраля: Зеленский ответил, что президент США "живет в пространстве дезинформации". Затем Трамп усилил давление, и назвал Зеленского "диктатором без выборов". Трамп отказался критиковать Путина как диктатора.

В Белом доме считают, что Зеленский слишком привык к бессрочной поддержке бывшим президентом Байденом, полной поддержки стран НАТО и положительной оценки, которая сопровождала это.

Что будет дальше

Несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа продолжила переговоры с Зеленским, и новое соглашение о правах на полезные ископаемые, которая станет частью мирного соглашения, не за горами.

Соглашение, о которой, вероятно, ведет переговоры Трамп, может быть очень противоречивой. Вероятно, команда Трампа давит на Зеленского, чтобы он отдал Крым, части восточной Украины и Азовское побережье.

Либеральные критики сравнивают настойчивые требования США к правам Украины на долю прав на полезные ископаемые с "переборками мафии", которые указывают на то, что страна потеряет права на землю и полезные ископаемые и получит мало взамен.

Украина отказалась подписывать первоочередной вариант соглашения о редкоземельных ископаемых из-за отсутствия фатических гарантий безопасности от США и невероятно высокие требования к нашему государству, в обмен на которые она не получает ничего конкретного.