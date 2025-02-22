Внезапные и резкие положительные заявления президента США Дональда Трампа в отношении России и ее президента Владимира Путина должны были вбить клин между самой Россией и Китаем, ведь именно эти два государства стремятся положить конец международному доминированию США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Заявления раскололи Запад

Эксперты уже окрестили эту попытку "обратным Никсоном". Именно Ричард Никсон в свое время пошел на сближение с коммунистическим Китаем в попытке углубить раскол между этим государством и Советским Союзом.

Однако разделить Россию и Китай сейчас будет непросто. Они значительно углубили военное и разведывательное сотрудничество и согласовали свою внешнюю политику. Китай экономически поддерживает Россию. Он также поставляет компьютерные чипы и станки, которые используют в военной промышленности.

Однако в результате своих резких заявлений по Украине Трамп оттолкнул от себя союзников в Европе, которые являются крупнейшим торговым партнером и главным иностранным инвестором США.

То, что происходит сейчас, "является обратной стороной "обратного Никсона", считает бывший сотрудник Госдепартамента Эван Фейгенбаум. По его словам, Трамп пытается расколоть Антанту между двумя государствами, которые имеют идеологическую близость и общие стратегические интересы.

Россия также укрепила связи с Ираном и КНДР. В США считают, что это является стратегической угрозой, с которой военным США будет трудно справиться одновременно. Также чиновники отмечают, что желание Трампа прекратить войну в Украине вызвано необходимостью ослабить общий фронт противников.

Что Москва может предложить США

В издании отмечают, что Москва предложила прекратить сотрудничество с Китаем по чувствительным технологическим и военным вопросам в рамках соглашения о прекращении войны в Украине на выгодных для России условиях.

Москва может предложить ограничить участие Китая в инфраструктурных проектах, которые укрепят стратегические возможности Китая. Также могут предложить обязательства России ограничить возобновление экспорта природного газа в Европу, чтобы подорвать европейскую конкурентоспособность. Это позволит продажа сжиженного природного газа США, а также предложения предоставить американским компаниям права на месторождения полезных ископаемых в оккупированной Украине.

Можно ли сдержать Китай

У Китая уже есть большинство военных технологий, которыми владеет Россия. Кроме того, отношения России с Китаем имеют стратегический и постоянный характер, зато сближение с Вашингтоном является временным. Например, следующая администрация может так же резко изменить риторику.

Однако Путин все равно вступит в контакт с США. Россия может получить от Вашингтона то, чего его армии не смогли добиться за три года войны: смену власти в Киеве и возвращение влияния на Украину и, возможно, на другие части Европы.