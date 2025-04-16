Сообщает 24 Канал со ссылкой на NV.

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Возможна ли атака России на Пасху

В МИД Украины прокомментировали слова Будриса о возможной атаке России на Пасху.

Мы видели заявления министра иностранных дел Литвы. Считаем их предположениями министра Будриса, которого мы очень уважаем. Мы расцениваем их не как анонс, а как предположение, которые он высказал с точки зрения того, что если Россия наносит удары по Украине, то нельзя исключать ничего и на Пасху,

– заявил Тихий во время брифинга.

В то же время он отметил, что украинцы должны соблюдать правила безопасности и быть готовыми к российским атакам.

"Понятно, что все за более чем три года привыкают к жизни в условиях постоянного террора, но, поверьте, механическое соблюдение правил безопасности может спасти жизнь. Поэтому, пожалуйста, на Пасху и во все другие дни соблюдайте эти правила безопасности", – отметил спикер.

Тихий подчеркнул, о это может спасти вас и жизнь ваших близких.