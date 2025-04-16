Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Российские войска продолжают обстрелы

Как отметил Коваленко, за время так называемого "энергетического прекращения огня" россияне увеличили интенсивность ударов по гражданским, а также нарастили атаки и обстрелы на фронте.

Украина, со своей стороны, еще 11 марта выражала готовность принять предложение США о немедленном введении временного 30-дневного режима прекращения огня,

– подчеркнули в ЦПД.

В то же время, Владимир Путин и российская армия продолжают убивать гражданских украинцев.

По данным Центра противодействия дезинформации, с 25 марта по 15 апреля российские оккупанты совершили 8 массированных атак на украинские города, в результате которых погибло 72 человека, среди них – 11 детей.

В ЦПД также опубликовали перечень российских атак на украинские города за 22 дня "энергетического перемирия":

Херсон 27 марта – 2 погибших;

Днепр 30 марта – 4 погибших;

Кривой Рог 2 апреля – 4 погибших;

Харьков 4 апреля – 5 погибших;

Кривой Рог 4 апреля – 20 погибших (в том числе 9 детей);

Киев 6 апреля – 1 погибший;

Днепр 10 апреля – 13 погибших;

Сумы 13 апреля – 35 погибших (в том числе 2 ребенка).

Напомним, в воскресенье, 13 апреля, российская армия цинично ударила по центру Сум. Это очередное военное преступление оккупантов 16 апреля будут рассматривать на комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.