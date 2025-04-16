Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Російські війська продовжують обстріли

Як зазначив Коваленко, за час так званого "енергетичного припинення вогню" росіяни збільшили інтенсивність ударів по цивільних, а також наростили атаки та обстріли на фронті.

Україна, зі свого боку, ще 11 березня висловлювала готовність прийняти пропозицію США щодо негайного запровадження тимчасового 30-денного режиму припинення вогню,

– підкреслили в ЦПД.

Натомість Владімір Путін та російська армія продовжують вбивати цивільних українців.

За даними Центру протидії дезінформації, з 25 березня по 15 квітня російські окупанти здійснили 8 масованих атак на українські міста, у результаті яких загинуло 72 людини, серед них – 11 дітей.

В ЦПД також опублікували перелік російських атак на українські міста за 22 дні "енергетичного перемир'я":

Херсон 27 березня – 2 загиблих;

Дніпро 30 березня – 4 загиблих;

Кривий Ріг 2 квітня – 4 загиблих;

Харків 4 квітня – 5 загиблих;

Кривий Ріг 4 квітня – 20 загиблих (зокрема 9 дітей);

Київ 6 квітня – 1 загиблий;

Дніпро 10 квітня – 13 загиблих;

Суми 13 квітня – 35 загиблих (зокрема 2 дитини).

Нагадаємо, в неділю, 13 квітня, російська армія цинічно вдарила по центру Сум. Цей черговий воєнний злочин окупантів 16 квітня розглядатимуть на комітеті Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.