Екссекретар Польської делегації в Парламентській асамблеї НАТО Пьотр Кульпа пояснив у розмові з 24 Каналом, позицію Трампа щодо Росії і зокрема його ставлення до трагедії у Сумах. Також 15 квітня стало відомо, що збільшилась кількість жертв атаки ворога. Відомо про 36 загиблих, серед яких 11-річний хлопчик та 17-річний юнак, і про 129 постраждалих, зокрема, 15 дітей.

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Привід для побудови відносин

Кульпа зауважив, що переговорний процес щодо закінчення війни в Україні є лише приводом для того, щоб Дональд Трамп встановив та укріпив відносини з Росією. Це дає йому можливість стати "рятівником" світу.

"Проте насправді йому начхати на жертви. Це привід, щоб будувати відносини з Кремлем як з союзником в глобальній грі", – впевнений він.

Зверніть увагу! Дональд Трамп прокоментував трагедію в Сумах 13 квітня, назвавши її жахливою. Він також додав, що йому "сказали" про те, що Росія "зробила помилку". Проте не уточнив, яку саме.

Росія створює небезпеку, а Сполучені Штати дають гарантії безпеки, але, на його думку, вони фальшиві. Тому що Трамп дуже багато зробив, щоб в старі гарантії ніхто не вірив, і він хоче їх обновити.

Зараз вони будуть "продаватися" тільки за готівку, і нові гарантії нібито будуть працювати. Проте це маячня,

– наголосив Пьотр Кульпа.

Відбуватиметься, за його словами, процес, в якому США намагатимуться застосовувати і батіг, і пряник щодо Європи. Однак її у такий спосіб не зламати. Позиція Європейського Союзу буде ключовою для того, хто отримає перевагу у стратегічній глобальній грі між Китаєм та США.

Нагадаємо, що лідери G7 готують заяву, в якій засуджують терористичні дії Росії на території України, а саме атаку на Суми 13 квітня. У документі, імовірно, буде зазначено, що удар на Суми демонструє прагнення Росії продовжувати війну.

Однак в Білому дому відмовились підписувати спільну заяву через бажання Дональда Трампа налагодити відносини з Росією та продовжувати мирні переговори.

Водночас майже 50 країн і міжнародних організацій підтримали Україну після російської атаки на місто Суми.