Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

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У США висловилися щодо засудження Росії за удар по Сумах

Лідери G7 готують заяву щодо засудження терористичних дій Росії на території України. Йдеться про удар балістичними ракетами по Сумах, який 13 квітня вбив понад 30 та поранив понад 100 цивільних жителів, зокрема й дітей.

У чернетках заяви Великої Сімки стверджувалося, що напад на Суми показав прагнення Росії щодо продовження війни.

В адміністрації президента США Дональда Трампа заяву про засудження нападу не підпишуть, адже хочуть налагодити контакти з Росією та далі вести мирні переговори. Сполучені Штати працюють над відповідним "простором".

Канада, яка цього року головує в G7, повідомляє, що роботу над заявою неможливо продовжити без схвалення США.

Трамп своєю чергою продовжує намагання укласти угоду про припинення війни Росії в Україні. Але з моменту, коли американський президент запропонував укласти перемир'я минуло 34 дні, протягом яких Росія все ще атакує Україну. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Владімір Путін не зупинеться, якщо на наього не буде серйозного тиску.

Загалом після теракту в Сумах майже 50 країн і міжнародних організацій підтримали Україну. Дональд Трамп назвав російську атаку "жахливою" та зазначив, що "Росія зробила помилку".