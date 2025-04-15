У цьому полягає найбільша проблема для України. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко.

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Найбільша проблема

Ігор Чаленко припустив, що своєю заявою Віткофф ніби підтвердив новину про те, що під час зустрічі із головою російського фонду прямих інвестицій Кірілом Дмитрієвим він передав вимогу щодо якнайшвидшого завершення війни. Тобто швидкого укладення угоди з повним визнанням чотирьох українських областей в адміністративних межах за Росією.

Американський лідер Дональд Трамп намагається досягнути якихось результатів. Тому росіяни у такий спосіб протискають власне бачення. Важливо, що українська сторона публічно заявила про свої "червоні лінії", що жодного визнання за Росією тимчасово окупованих територій України не буде.

Це не подобається Москві. Очевидно, саме Кремль намагається витиснути зараз із США юридичне визнання всіх шести регіонів, бо Крим і Севастополь як окрема адміністративна одиниця, окремий регіон – за росіянами. На мою думку, у цьому є найбільша зараз проблема, найбільший ризик,

– сказав керівник Центру аналізу та стратегій.

Нагадаємо, Стів Віткофф підсумував свій візит до Росії та заявив, що потенційна мирна угода щодо України може охоплювати питання "п’яти територій" (ймовірно, мовиться про Крим, Донецьку, Луганську, Херсонську та Запорізьку області), а також включати низку безпекових протоколів. Він вірить у можливість досягнення угоди. Спецпредставник Дональда Трампа також зауважив, що вже тричі зустрічався з Владіміром Путіним, і їхня остання розмова була "переконливою".