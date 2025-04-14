Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ.

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Чи можлива найближчим часом зустріч Трампа та Путіна

11 квітня у Санкт-Петербурзі відбулася зустріч російського диктатора Владіміра Путіна і спецпосланця Трампа Стіва Віткоффа. Перемовини між ними тривали понад чотири години.

Дмітрій Пєсков прокоментував, що подібні контакти зі США для Росії є надзвичайно корисними та ефективними.

Ефективні вони внаслідок того, що фактично склався дуже потрібний канал до доведення інформації один для одного. Канал, який від глави держави до глави держави передаватиме різні елементи позицій з тих чи інших питань,

– розповів речник Путіна.

Таким чином Трамп і Путін отримуватимуть всю інформацію. Однак про те, що вони зустрінуться особисто, наразі не йдеться. Пєсков зазначив, що будь-яка подібна зустріч "має бути добре підготовлена". Між Росією та США триває діалог та співпраця, але чекати на якісь миттєві результати не варто.

Відомо, що під час зустрічі Владімір Путін і Стів Віткофф обговорювали аспекти врегулювання конфлікту в Україні, проте конкретних деталей їхньої розмови не публікували.

У Білому домі натомість прокоментували, що зустріч Путіна і Віткоффа є "кроком до припинення вогню в Україні". Дональд Трамп проводить діалоги з Росією та Україною, щоб все ж завершити війну.