Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на росСМИ.

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Возможна ли в ближайшее время встреча Трампа и Путина в ближайшее время

11 апреля в Санкт-Петербурге состоялась встреча российского диктатора Владимира Путина и спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа. Переговоры между ними продолжались более четырех часов.

Дмитрий Песков прокомментировал, что подобные контакты с США для России являются чрезвычайно полезными и эффективными.

Эффективны они вследствие того, что фактически сложился очень нужный канал к доведению информации друг для друга. Канал, который от главы государства к главе государства будет передавать различные элементы позиций по тем или иным вопросам,

– рассказал представитель Путина.

Таким образом Трамп и Путин будут получать всю информацию. Однако о том, что они встретятся лично, пока речь не идет. Песков отметил, что любая подобная встреча "должна быть хорошо подготовлена". Между Россией и США продолжается диалог и сотрудничество, но ждать каких-то мгновенных результатов не стоит.

Известно, что во время встречи Владимир Путин и Стив Уиткофф обсуждали аспекты урегулирования конфликта в Украине, однако конкретных деталей их разговора не публиковали.

В Белом доме зато прокомментировали, что встреча Путина и Уиткоффа является "шагом к прекращению огня в Украине". Дональд Трамп проводит диалоги с Россией и Украиной, чтобы все же завершить войну.