Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Clash Report.

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Що сказав Трамп про Україну 7 квітня

Щодо російських ударів лідер Америки сказав так:

Я незадоволений тим, що відбувається з бомбардуванням, тому що вони бомблять як божевільні прямо зараз. Вони бомблять... Це жахливо.

Схожі думки він уже висловлював, мовляв, росіяни мають зупинитися. Таким чином Трамп відреагував на жорстокий обстріл Кривого Рогу.

Окрім цього, пролунала і фраза, яку багато хто потрактував як "переселення жителів Гази" до України та Сирії. Утім, Трамп мав на увазі порівняння трьох країн, де йде війна.

Також президент США прокоментував запровадження нових мит. Як відомо, Росії немає у списку країн, проти яких запровадили тарифи.

"Причина, чому ми не говоримо про тарифи з Росією, полягає в тому, що ми, по суті, не ведемо справи з Росією", – сказав він.

Попри це, Трамп обклав митом і ті країни, з якими Америка не має бізнесу. Зокрема, безлюдні острови, заселені тільки пінгвінами.