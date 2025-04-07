Про це розповідає 24 Канал з посиланням на CNN. У адміністрації Дональда Трампа пояснили, чому Сполучені Штати запровадили мита на імпорт з безлюдних островів Херд і Макдональд, відомих своїм населенням з пінгвінів.

Читайте також Готові до великої торгової війни: Китай хотів домовитись з Трампом, але не вийшло, – WSJ

"Митна війна" з островами пінгвінів

Як виявилося, справа не в птахах – а в економічних лазівках для Китаю. Пінгвіни – не при чому. Але мемів у мережі стало більше.

Після оголошення про 10% мита на імпорт з островів, користувачі соцмереж буквально вибухнули жартами. У мережі ширяться картинки, де пінгвіни пакують валізи, протестують або намагаються "покинути" рідні землі.

У Білому домі пояснили, що це захист від обхідних шляхів. Міністр торгівлі Говард Лутнік заявив, що санкції спрямовані не на птахів чи природу, а на можливі махінації:

Президент запровадив мита проти Китаю у 2018 році. І тоді Китай почав йти до Америки через інші країни,

– цитує Лутніка CNN.

Після публікації списку країн і територій, на які поширюються нові мита, у ЗМІ з’явилися припущення, що його формував штучний інтелект. Однак Лутнік це категорично заперечує.

Нагадаємо, Трамп нещодавно оголосив новий пакет мит:

10% базовий тариф для більшості країн, зокрема України

базовий тариф для більшості країн, зокрема України 20% – для ЄС

– для ЄС 54% – для Китаю

І поки світ рахував втрати, пінгвіни стали новими героями інтернету.