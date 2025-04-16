Сообщает 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Кто помог Зеленскому написать "примирительное" письмо Трампу

В издании рассказали, что ведущие дипломаты Франции, Германии и Великобритании пытались "примирить" Зеленского и Трампа.

В статье отмечается, что французская сторона взяла на себя роль посредника для обсуждения условий "примирительного письма" от Зеленского к Трампу. Он должен был бы уменьшить напряжение, возникшее после громкой перепалки двух лидеров в Белом доме.

Несмотря на эти дипломатические усилия, в издании пишут, что отношения между Зеленским и Трампом до сих пор "остаются на грани".

Напомним, что 14 апреля Зеленский пригласил Трампа посетить Украину, чтобы увидеть последствия российской агрессии. Украинский лидер отметил, что прежде чем принимать какие-либо решения или начинать переговоры, американские чиновники должны увидеть украинских мирных жителей, военных, разрушенные больницы, церкви, школы и детей, жизни которых забрала Россия.