Повідомляє 24 Канал з посиланням на Politico.

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Хто допоміг Зеленському написати "примирливого" листа Трампу

У виданні розповіли, що провідні дипломати Франції, Німеччини та Великої Британії намагалися "примирити" Зеленського та Трампа.

У статті зазначається, що французька сторона взяла на себе роль посередника для обговорення умов "примирливого листа" від Зеленського до Трампа. Він мав би зменшити напругу, що виникла після гучної перепалки двох лідерів у Білому домі.

Попри ці дипломатичні зусилля, у виданні пишуть, що відносини між Зеленським і Трампом досі "залишаються на межі".

Нагадаємо, що 14 квітня Зеленський запросив Трампа відвідати Україну, щоб побачити наслідки російської агресії. Український лідер зазначив, що перш ніж ухвалювати будь-які рішення чи розпочинати переговори, американські посадовці мають побачити українських мирних жителів, військових, зруйновані лікарні, церкви, школи та дітей, життя яких забрала Росія.