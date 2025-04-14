Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського в інтерв'ю CBS News.

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Зеленський запросив Трампа в Україну

Під час суперечки в Овальному кабінеті Володимир Зеленський запропонував Ді Венсу приїхати в Україну, аби побачити, хто дійсно є агресором у війні та що зробила Росія. Нині в інтерв'ю президенту України нагадали цей інцидент та поцікавилися, чи не хотів би він запросити до Києва американського лідера Дональда Трампа.

У відповідь Зеленський наголосив, що із задоволенням би вітав президента США в Україні.

Ми хочемо, щоб ви приїхали й подивилися, щоб ви зрозуміли, що дійсно відбувається… Ви зрозумієте, з ким маєте справу і що зробив Путін,

– заявив Зеленський.

Президент України додав, що поважає позицію США, але водночас закликав, що перед будь-якими рішеннями чи формами переговорів, американські посадовці повинні побачити українських людей, мирних жителів, військових, а також знищені лікарні, церкви, школи та дітей, яких вбила Росія.

"Приходьте, дивіться, а потім будемо рухатися з планом, як закінчити війну", – додав український президент.

Для довідки. Як зауважили журналісти, Володимир Зеленський дав інтерв'ю у Кривому Розі під час свого робочого візиту. Президент України вшанував жертв російської агресії, які загинули 4 квітня внаслідок удару балістичною касетною ракетою.

Зеленський зауважив, що Дональд Трамп може відвідати будь-яке місто України, яке зазнало російської агресії. Водночас, говорячи про російський терор з обстрілами українських міст, Зеленський зазначив, що "це означає, що ми не можемо довіряти Росії., це означає, що ми не можемо довіряти переговорам з Росією".

Раніше керівник ОП Андрій Єрмак прокоментував суперечку Володимира Зеленського з адміністрацією Дональда Трампа. За словами Єрмака, під час цієї суперечки президент України чесно відповів, що думав.