Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.

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Трамп про мирні переговори

Дональд Трамп заявив, що переговори, спрямовані на припинення війни, можуть йти добре. На його думку, відносини між Україною та Росією можуть бути "нормальними", і люди начебто дізнаються про це "дуже скоро".

Є момент, коли ви повинні або змиритися, або замовкнути. Подивимося, що станеться, але я думаю, що все йде добре,

– заявив президент США.

До слова, Трамп зробив цей коментар через день після того, як дорікнув Росії за зволікання з перемир'ям і закликав країну-агресорку "рухатися" до укладення угоди.

Зауважимо, у Білому домі також прокоментували зустріч Віткоффа з Путіним. В адміністрації Трампа бачать цей візит ще одним кроком до припинення вогню та остаточного миру.