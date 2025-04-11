Трамп вимагає у Кремля припинити вогонь на війні проти України та погрожує додатковими санкціями. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Axios.

Дивіться також Трамп відправив Стіва Віткоффа до Москви на переговори із Путіним

США прагнуть досягти припинення вогню до кінця квітня

Україна одразу погодилася на пропозицію Трампа про припинення вогню в енергетиці та на морі, а Росія натомість висунула низку нових вимог, зокрема просила США скасувати деякі санкції.

Видання зазначає, що Трамп розчарований тим, що переговори не досягли значного прогресу за останні кілька тижнів. Він навіть сказав, що його розлютили коментарі Путіна щодо України.

Тож президент США може ввести додаткові санкції проти Росії, якщо до кінця квітня не буде досягнуто припинення вогню.

Джерела видання зазначають, що він може це зробити через виконавчу владу або звернутися до Конгресу з проханням ухвалити новий закон про санкції.

Ми дізнаємося досить скоро, за кілька тижнів, а не місяців, чи серйозно Росія ставиться до миру чи ні. Я сподіваюся, що так,

– заявляв держсекретар США Марко Рубіо.

Трамп також сподівається на швидке припинення вогню, вірить, що мирна угода уже близько, а сторони досягають прогресу.