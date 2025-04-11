Перед тим як зустрітися із Путіним, Віткофф провів переговори в Санкт-Петербурзі з головою російського фонду прямих інвестицій Кирилом Дмитрієвим, передає 24 Канал.

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Зустріч Путіна та Віткоффа

11 квітня вдень речник очільника Кремля Дмітрій Пєсков підтвердив, що Віткофф проведе переговори з Путіним. Чиновник додав, що від цієї зустрічі не варто чекати проривних результатів.

Віткофф і Путін потиснули один одному руки / Скриншот

У коментарі пропагандистам Пєсков зауважив, що це вже третій візит Віткоффа до Росії. Перші два були до Москви, третій – до Санкт-Петербурга. Чиновник уточнив, що процес переговорів буде закритим.

Також перед стартом зустрічі Дональд Трамп у власній соцмережі дорікнув Росії за зволікання з припиненням вогню в Україні. Президент США заявив, що Москва має рухатися до перемир'я, адже щотижня гинуть тисячі людей.

Крім того, ЗМІ повідомляють, що Віткофф нібито передасть Путіну ультиматум від Трампа. Якщо Росія не погодиться на припинення вогню до квітня, тоді США запровадять проти неї додаткові санкції.

Нагадаємо, що сьогодні минає рівно місяць із моменту зустрічі української та американської делегації у Джидді, у результаті якої Київ прийняв пропозицію США щодо повного припинення вогню. З того часу Москва ігнорувала заклики до перемир'я та продовжувала жорстокі обстріли України.