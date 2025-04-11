Про це 24 Каналу розповів перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння Юрій Костенко, зауваживши, що залізниця мала отримати дозвіл, адже потрібно було оформляти так звані літерні поїзди. Мовиться про поїзди, які перевозять дуже цінні вантажі.

До теми 30 років тому Київ відмовився від ядерної зброї: 5 проблем, що заважають створити ядерну бомбу

Як Україна віддала зброю Росії

Під час вивезення ядерної зброї були створені спеціальні коридори. До цього залучили цілий комплекс українських посадовців. Вони знали, що це суперсекретні поїзди, які рухаються в бік кордону.

Також митниця знала, що вивозять тактичний боєзаряд. У накладних було вказано, що це. Писали, що, можливо, це не ядерна зброя, а якийсь спеціальний вид озброєнь чи щось подібне.

Ми подавали запит від нашої комісії до Міністерства оборони України, щодо того, як відбувалося вивезення тактичних ядерних боєзарядів. Я отримав відповідь навіть без печатки та підписів. Це приклад того, чим була тодішня українська влада на всіх рівнях, включно з Міністерством оборони,

– сказав Юрій Костенко

Отже, на запит про те, чому з України вивозили тактичні ядерні озброєння, була така відповідь: їх вивозили начебто за розпорядженням 12-го управління Генштабу СРСР. Але на той час Генштабу СРСР уже не існувало – вже була Росія, і це був Генштаб Росії. Це перший нюанс.

Другий нюанс, підстава для вивезення ядерної зброї – це Декларація про державний суверенітет України, ухвалена Верховною Радою в 1990 році про без'ядерне майбутнє. На запитання, яке це має відношення до вивезення конкретної зброї у визначені терміни, відповіді не надходило.

"З огляду на увесь цей український абсурд, Росію не беру до уваги, вона робила те, що їй було вигідно, є питання – де були українські керівники?", – наголосив Юрій Костенко.

Вони або заплющували очі, або не інформували, наприклад, парламент, який єдиний має право розпоряджатися власністю українського народу, про те, що відбувається.

Жодних рішень не було, навпаки – діяла заборона на вивезення, але це все продовжувалося, весь цей абсурд,

– додав перший очільник делегації щодо ядерного роззброєння.

Тому питання треба ставити не про те, чи виконували посадовці свої обов'язки, а про державну зраду з їхнього боку. Багато з них досі живуть і процвітають. На думку Юрій Костенка, Верховна Рада має нарешті створити спеціальну парламентську комісію, яка дослідить усю цю трагедію. Адже це не просто передача того, що не допустило б широкомасштабну агресію чи втрату Криму, це ще й економічна трагедія.

Ми втратили ресурси, які обчислюються сотнями мільярдів доларів, тоді як річний державний бюджет становив 10 мільярдів доларів,

– наголосив Костенко.

Умовно кажучи, Україна мала 10 мільярдів доларів у 1992 – 1995 роках, адже в умовах гіперінфляції неможливо було точно підрахувати.

Зауважимо, вже у 1992 році Росія вивезла всю тактичну ядерну зброю України. Її мали знищити, але точного підтвердження від росіян немає. Тоді вони посилалися на державну таємницю і не хотіли відповідати на це запитання.