Об этом 24 Каналу рассказал первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко, отметив, что железная дорога должна была получить разрешение, ведь нужно было оформлять так называемые литерные поезда. Говорится о поездах, которые перевозят очень ценные грузы.

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Как Украина отдала оружие России

При вывозе ядерного оружия были созданы специальные коридоры. К этому привлекли целый комплекс украинских чиновников. Они знали, что это суперсекретные поезда, которые движутся в сторону границы.

Также таможня знала, что вывозят тактический боезаряд. В накладных было указано, что это. Писали, что, возможно, это не ядерное оружие, а какой-то специальный вид вооружений или что-то подобное.

Мы подавали запрос от нашей комиссии в Министерство обороны Украины, о том, как происходил вывоз тактических ядерных боезарядов. Я получил ответ даже без печати и подписей. Это пример того, чем была тогдашняя украинская власть на всех уровнях, включая Министерство обороны,

– сказал Юрий Костенко

Итак, на запрос о том, почему из Украины вывозили тактические ядерные вооружения, был такой ответ: их вывозили якобы по распоряжению 12-го управления Генштаба СССР. Но в то время Генштаба СССР уже не существовало – уже была Россия, и это был Генштаб России. Это первый нюанс.

Второй нюанс, основание для вывоза ядерного оружия – это Декларация о государственном суверенитете Украины, принятая Верховной Радой в 1990 году о безъядерном будущем. На вопрос, какое это имеет отношение к вывозу конкретного оружия в определенные сроки, ответа не поступало.

"Учитывая весь этот украинский абсурд, Россию не беру во внимание, она делала то, что ей было выгодно, есть вопрос – где были украинские руководители?", – отметил Юрий Костенко.

Они или закрывали глаза, или не информировали, например, парламент, который единственный имеет право распоряжаться собственностью украинского народа, о том, что происходит.

Никаких решений не было, наоборот – действовал запрет на вывоз, но это все продолжалось, весь этот абсурд,

– добавил первый глава делегации по ядерному разоружению.

Поэтому вопрос надо ставить не о том, выполняли ли чиновники свои обязанности, а о государственной измене с их стороны. Многие из них до сих пор живут и процветают. По мнению Юрий Костенко, Верховная Рада должна наконец создать специальную парламентскую комиссию, которая исследует всю эту трагедию. Ведь это не просто передача того, что не допустило бы широкомасштабную агрессию или потерю Крыма, это еще и экономическая трагедия.

Мы потеряли ресурсы, которые исчисляются сотнями миллиардов долларов, тогда как годовой государственный бюджет составлял 10 миллиардов долларов,

– подчеркнул Костенко.

Условно говоря, Украина имела 10 миллиардов долларов в 1992 – 1995 годах, ведь в условиях гиперинфляции невозможно было точно подсчитать.

Заметим, уже в 1992 году Россия вывезла все тактическое ядерное оружие Украины. Его должны были уничтожить, но точного подтверждения от россиян нет. Тогда они ссылались на государственную тайну и не хотели отвечать на этот вопрос.