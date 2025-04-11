Об этом 24 Каналу рассказал первый глава делегации по ядерному разоружению Юрий Костенко, отметив, что украинское ядерное оружие сразу же заинтересовало Россию. Уже вскоре после независимости там начали заниматься тем, чтобы отобрать у нас "ядерку".

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Куда исчезло тактическое ядерное оружие Украины

Как отметил Костенко, Украина фактически не принимала никакого решения о вывозе тактического ядерного оружия. Была только подпись президента Леонида Кравчука на втором саммите СНГ 30 декабря 1991 года. Тогда Россия предложила соглашение, согласно которому Украина должна была передать тактическое ядерное оружие России до мая 1992 года, а стратегическое – до 1996 года.

Однако процесс передачи такого имущества должна ратифицировать Верховная Рада. Эту процедуру не провели. Соответственно соглашение, которое подписал Кравчук, должно быть недействительным. А в апреле 1992 года Верховная Рада даже приняла постановление, которое запрещало вывоз тактического ядерного оружия из Украины.

В конце концов Россия действовала чрезвычайно быстро. И уже в мае 1992 года они оперативно вывезли все тактическое ядерное оружие Украины. Дальше его якобы должны были уничтожить.

Господин Костенко был единственным, кого Россия допустила к предприятию, где разбирали украинское тактическое ядерное оружие. Оно было расположено где-то за полярным кругом на Урале и называлось "Свердловск-45".

Мне показывали номера, под которыми из Украины вывозили тактическое ядерное оружие и вроде бы "уничтожали". Но что там на самом деле делали? Они демонтировали тактические боезаряды. Извлекали уран и плутоний. Я спрашивал, куда они это отдают? Там ответили, что на предприятие, которое производит эти материалы. Спросил также, действительно ли они это уничтожают? Они сказали, что не могут ответить, потому что это государственная тайна,

– сказал Костенко.

В конце концов этнические украинцы, которые были причастны к этому процессу, рассказали, что Россия не уничтожает эти материалы. Они используют их для создания новых типов ядерного оружия России.

Документально мы можем отследить, сколько боезарядов из Украины передали России. А вот действительно ли их уничтожали или создавали новые типы ядерных вооружений – этого нам уже никто не скажет. Однако сколько ядерных вооружений и ядерных материалов передали из Украины в Россию – это юридически доказательные вещи,

– подчеркнул Костенко.

Время от времени возникают разговоры, что Украине нужно вернуть ядерный статус. К примеру, Израиль официально не признает, что у них есть ядерное оружие. Но, считается, что у них есть даже стратегическая ядерная триада.