Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского в интервью CBS News.

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Зеленский пригласил Трампа в Украину

Во время спора в Овальном кабинете Владимир Зеленский предложил Ди Венсу приехать в Украину, чтобы увидеть, кто действительно является агрессором в войне и что сделала Россия. Сейчас в интервью президенту Украины напомнили этот инцидент и поинтересовались, не хотел бы он пригласить в Киев американского лидера Дональда Трампа.

В ответ Зеленский отметил, что с удовольствием бы приветствовал президента США в Украине.

Мы хотим, чтобы вы приехали и посмотрели, чтобы вы поняли, что действительно происходит... Вы поймете, с кем имеете дело и что сделал Путин,

– заявил Зеленский.

Президент Украины добавил, что уважает позицию США, но одновременно призвал, что перед любыми решениями или формами переговоров, американские чиновники должны увидеть украинских людей, мирных жителей, военных, а также уничтоженные больницы, церкви, школы и детей, которых убила Россия.

"Приходите, смотрите, а потом будем двигаться с планом, как закончить войну", – добавил украинский президент.

Для справки. Как отметили журналисты, Владимир Зеленский дал интервью в Кривом Роге во время своего рабочего визита. Президент Украины почтил жертв российской агрессии, погибших 4 апреля в результате удара баллистической кассетной ракетой.

Зеленский отметил, что Дональд Трамп может посетить любой город Украины, который подвергся российской агрессии. В то же время, говоря о российском терроре с обстрелами украинских городов, Зеленский отметил, что "это означает, что мы не можем доверять России., это означает, что мы не можем доверять переговорам с Россией".

Ранее руководитель ОП Андрей Ермак прокомментировал спор Владимира Зеленского с администрацией Дональда Трампа. По словам Ермака, во время этого спора президент Украины честно ответил, что думал.