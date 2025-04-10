Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью руководителя Офиса Президента Андрея Ермака для итальянской газеты Corriere della Sera.

Интересно "История запомнит этот день": что западные СМИ пишут о шоковой встрече Зеленского и Трампа

Ермак прокомментировал ссору в Белом доме

Во время интервью журналисты поинтересовались, какую сейчас позицию занимают США и изменилось ли что-то после ссоры, которая произошла в Овальном кабинете во время визита Владимира Зеленского. Ермак в ответ выразил надежду, что США остаются на стороне Украины. Об этом в частности свидетельствует и военная помощь, и разведывательные данные, которые передают американцы.

Ермак отметил, что сейчас Украине сложнее, по сравнению с 2024 годом. В то же время руководитель ОП отметил, что США принципиально остаются на стороне Украины.

Что касается самой ссоры, то, по словам Ермака, в тот день президент Украины сказал все, что думал.

Зеленский честно сказал американцам, что он думал в тот день в Овальном кабинете, и я думаю, что в конце концов он преуспел,

– прокомментировал Ермак ссору в Овальном кабинете.

В Офисе Президента уверены, что в решающие моменты США будут на стороне Украины. Ермак напомнил, что до начала полномасштабного вторжения именно Дональд Трамп предоставил Украине Javelin, которые сыграли важную роль в отражении атак в 2022 году. Кроме того, Трамп также выступал против российского газопровода "Северный поток".

Вместе с тем, Ермак добавил, что сегодня Украина понимает, что "нужно сделать больше, чтобы поговорить с Трампом".