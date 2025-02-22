Сообщает 24 Канал со ссылкой на The Wall Street Journal.

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Когда могут подписать соглашение о редкоземельных металлах

По словам источников, знакомых с ходом переговоров, соглашение могут подписать уже в субботу, 22 февраля, хотя пока оно не завершено. Кроме того, неизвестными остаются точные условия сделки.

В статье также вспомнили, что журналисты в пятницу, 21 февраля, спросили президента США Дональда Трампа о возможности заключения соглашения по полезным ископаемым.

Я думаю, они этого хотят. Они чувствуют себя хорошо по этому поводу,

– ответил Трамп журналистам.

По словам источника, близкого к правительству Украины, именно спецпредставитель Трамп Кит Келлог сыграл "важную роль" в финализации условий соглашения. По их словам, он смог завоевать доверие Зеленского и других украинских чиновников во время трехдневного визита в Киев.

Какие редкоземельные металлы интересуют США

Украина обладает крупнейшими в Европе запасами титана, который используется для изготовления сплавов в авиации и судостроении, а также лития, что является главным компонентом для аккумуляторов.

Кроме того, в Украине есть залежи редкоземельных элементов, необходимых для высокотехнологичных отраслей, в частности оборонной и возобновляемой энергетики. В то же время для их разработки нужны значительные инвестиции, даже в мирное время, а часть месторождений расположена на территориях, оккупированных Россией.

Эти полезные ископаемые имеют особую ценность для США на фоне роста напряженности с Китаем и Россией, которые контролируют значительную часть мировых залежей этих ресурсов.