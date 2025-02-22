Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на NV. 22 февраля СМИ стало известно, что Киев передал Вашингтону свои предложения по соглашению.

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США хотят не только редкоземельные металлы, но и нефть и газ

Как сообщили в СМИ, США выносят обсуждение вопросов гарантий безопасности за пределы соглашения. Вашингтон считает его сугубо коммерческим. Кроме этого, США не берут на себя никаких обязательств по инвестициям.

Новая версия от американских партнеров предлагает закрепить за США 100% собственности будущего фонда и распределить взносы сторон в фонде в соотношении два к одному, где украинская сторона вносит две трети будущими поступлениями от добычи, а американская сторона – треть, которую уже предоставила в виде оружия. Размер фонда американская сторона предлагает установить на уровне 500 миллиардов долларов,

– говорится в статье.

Другие возможные пункты соглашения:

Киев предлагает пересмотреть объем фонда и закрепить необходимость использования денег фонда исключительно для инвестиций в Украине.

По данным источников, соглашение охватывает не только минеральные ископаемые, но и газ и нефть.

Будущие доходы от портов не входят в соглашение.

"Все источники, касающиеся работы над контрактом, считают новый проект более жестким, чем предыдущий, и склоняются к тому, что Киев будет вынужден подписать соглашение в ближайшее время, чтобы разблокировать сотрудничество над мирным урегулированием", – отметили медийщики.

Также они напомнили: размер залежей редкоземельных ископаемых в Украине и экономическая целесообразность их добычи не исследованы.

"Большинство экспертов, привлеченных к процессу согласования соглашения с украинской стороны, считают целесообразным приоритизировать разблокирование сотрудничества с американской стороной над деталями выполнения соглашения, которое может растянуться на долгое время и охватить новую американскую администрацию после Трампа", – заключают в NV.

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