Деталі передає 24 Канал з посиланням на виступ Трампа на Конференції консервативної політичної дії (CPAC). Відомо, що 21 лютого США привезли другу редакцію угоди з Україною. Тепер вони хочуть 100% власності майбутнього фонду і не тільки рідкісноземельні метали, але й нафту та газ. Тобто та версія документа, яка мала бути вигіднішою для України, стала ще жорсткішою.

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Що Трамп сказав про угоду щодо мінералів

Він повторив позицію США стосовно бажання отримати нафту й газ, про що писали журналісти. А ще продовжив наполегливо просувати думку, що Україна винна Америці кошти за підтримку.

Європа дала гроші Україні у вигляді позики. І отримали свої гроші назад. Ми дали гроші у формі нічого. Тому я хочу, щоб вони дали нам хоч щось за всі ті гроші, які ми вклали. І я спробую домогтися врегулювання війни. І я спробую покласти край усім цим смертям. Тому ми просимо рідкісні метали і нафту, і все, що зможемо отримати,

– сказав лідер США.

Трамп упевнений, що війна скоро закінчиться. Щодо угоди, то він "постарається врегулювати цю ситуацію". Він висловився у дусі "подивимося що буде, але ми досить близькі до підписання угоди".

"Отже, ми отримаємо свої гроші назад. Ми повернемо наші гроші, бо це несправедливо. Це просто нечесно", – завершив він.

Нагадаємо, американські ЗМІ вказували, що адміністрація Байдена витратила на допомогу Україні значно менше, ніж хоче Трамп. До того ж частина коштів повернулася в бюджет, бо Америка виробляла зброю.