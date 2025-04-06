Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и ГПСУ.

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Месть за удар по Кривому Рогу

В пятницу, 4 апреля, российская армия ударила "Искандером" в центр жилого микрорайона города Кривой Рог – прямо возле детской площадки. В результате циничной атаки по мирным жителям погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Также известно о 75 пострадавших.

Александр Вилкул опубликовал видео, на котором танкисты 17-й бригады бьют по врагу из "Градов". Военные промаркировали запущенные снаряды надписями "За Кривой Рог", чтобы оккупанты не сомневались, что за каждую такую атаку их ждет расплата.

К мести за погибших в Кривом Роге детей присоединились и пограничники ПКШР "Шквал", которые сейчас работают на Луганщине. Они применяют против врага все имеющиеся "аргументы" мести, включая минометы и дроны.

Кроме этого, 151-я отдельная механизированная бригада накрывает врага и с земли, и с воздуха. "За Кривбасс! За детей! За всю Украину", – указал Вилкул.

Заметим, что 6 апреля 2025 года в Украине объявили Днем траура по погибшим в Кривом Роге. В городах и селах приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий.