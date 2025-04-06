Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую городскую государственную администрацию, вице-премьер-министра по восстановлению Украины Алексея Кулебу и местные власти других регионов.

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В каких областях объявили траур

Киевская городская госадминистрация сообщила, что в столице сегодня, 6 апреля, приспустили флаги и запретили проведение развлекательных мероприятий. Мэр Николаева Александр Сенкевич также отмечал, что в городе будут отменены развлекательные мероприятия.

Кроме того, трехдневный траур по погибшим в Кривом Роге и Харькове объявили в Харьковской области. Местные театры и торговые центры тоже отменили проведение мероприятий. Для почтения памяти жертв также отменили все спектакли в одесских театрах.

В Калуше Ивано-Франковской области отменили два концерта в знак траура по погибшим от российской атаки на Кривой Рог. Жители Кривого Рога продолжают нести цветы и игрушки к месту атаки, на детскую площадку.

В знак солидарности города и села Украины объявляют у себя на местах дни траура по погибшим в Кривом Роге. Чтобы поддержать горожан после страшной атаки, сегодня в общинах по всей стране, а в некоторых – завтра и послезавтра, будут приспущены флаги и перенесены развлекательные мероприятия,

– заявил Кулеба в эфире телемарафона.

Напомним, накануне Львов, Полтава, Кропивницкий, Винница, Черкассы, Ровно, Житомир, Харьков и Конотоп также объявили День траура по погибшим.