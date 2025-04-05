Кроме того, траур объявили и в других городах. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула и городских голов других городов.

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Где объявили траур по погибшим

Александр Вилкул констатировал, что россияне ударили баллистикой и ударными беспилотниками типа "Шахед" по жилым кварталам и детским площадкам, в результате чего погибли дети, пожилые люди и даже семьи.

Мы всегда будем помнить каждого погибшего. Это наша общая трагедия и боль... Соболезнования родным и близким каждого... А оккупанты – горите в аду, нелюди! Не простим никогда,

– написал он.

В связи с такими ужасными последствиями российской атаки, Львов, Полтава, Кропивницкий, Винница, Черкассы, Ровно, Киевская область, Житомир, Харьков и Конотоп также объявили День траура по погибшим.

"Сейчас объединились украинские города, наши села в поддержке Кривого Рога. От Днепра и Харькова до Ужгорода, от Одессы до Киева все области, все областные центры, многие общины проявляют свою солидарность и почтят память погибших", – сказал Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба также сообщил, что города и села Украины объявляют 6 апреля Днем траура по жертвам атаки в Кривом Роге.

Там приспустят главные флаги городов. Напомним, по последним данным, в результате удара погибли 18 человек, среди которых – 9 детей. Количество пострадавших возросло до 74. На стационарном лечении остаются 37 человек.

