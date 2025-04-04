Удар произошел возле места, где расположена детская площадка. Что известно о российской атаке Кривого Рога 4 апреля, сколько людей погибло и пострадало, какие последствия для города – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о взрыве и прилете в Кривом Роге

Около 18:50 в Кривом Роге прогремел взрыв. До этого Воздушные силы предупреждали об угрозе применения вражеской баллистики.

Впоследствии стало известно, что в городе есть попадания. В ГСЧС рассказали, что повреждены 5 многоквартирных домов. Полицейские проводят поквартирный обход, проверяют, не остались ли пострадавшие люди в помещениях.

Последствия вражеского удара по Кривому Рогу 4 апреля / Фото ГСЧС (18+)

После циничной ракетной атаки в Кривом Роге также вспыхнули пожары. Сейчас последствия атаки уточняются. После обстрела в городе развернули штаб помощи.

Район поражения перекрыт работниками полиции для охраны общественного порядка и сохранности имущества граждан.

По данным председателя Совета обороны Кривого Рога, Александра Вилкула, оккупанты ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона. Чиновник отметил, что рядом с местом попадания расположена детская площадка.

Впоследствии начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак добавил, что в целом в Кривом Роге разбиты два десятка многоэтажек, более тридцати автомобилей, учебные заведения и общественного питания.

Повреждения в Кривом Роге из-за атаки / Фото из телеграм-канала Сергея Лысака

Сколько людей погибли и пострадали в городе

Начальник Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что, по состоянию на 19:57, известно о 14 погибших в результате ракетного удара по Кривому Рогу.

По данным президента Владимира Зеленского, среди жертв также есть 6 детей.

Глава МВД Игорь Клименко отметил, что травмированы более 50 человек. Однако это количество растет, ведь граждане продолжают обращаться за медицинской помощью.

Александр Вилкул также отмечал, что в больницах города врачи борются за жизнь 34 раненых. Среди них – дети. Медики делают все возможное, чтобы спасти их.

Также местные СМИ пишут, что один человек заживо сгорел в своем автомобиле из-за вражеского удара.

В городе много погибших и пострадавших из-за удара / Фото местных СМИ

По данным Сергея Лысака, самому маленькому пострадавшему – 3 месяца. У мальчика резаные раны. Ему оказали помощь. Оправляться от пережитого малыш будет дома.

На месте попадания также работают спасатели и другие экстренные службы, которые оказывают помощь травмированным.

Чем ударил враг по Кривому Рогу

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко рассказал, что враг, предварительно, ударил по Кривому Рогу кассетной баллистической ракетой типа "Искандер".

По словам лейтенанта, это сознательный удар для того, чтобы убить большое количество людей. Таким образом оккупанты показывают миру, что не хотят мира, а стремятся продолжать войну в Украине.

Как реагирует украинская власть на жуткий обстрел города

Владимир Зеленский заявил, что российская ракета попала по обычному городу, просто по улице, по территории с жилыми домами.

Предварительно это удар баллистикой. Мои соболезнования родным и близким. Спасательная операция продолжается. Повреждены по меньшей мере 5 домов,

– отметил президент.

Президент показал, что происходит в Кривом Роге после атаки / Фото с телеграм-канала Владимира Зеленского (18+)

Он также отметил, что ежедневно происходят российские удары и от этого гибнут люди. По словам президента, есть только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня, и это видят как в Украине, так и во всем мире.

"Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны. И только от давления мира на Россию, от всех усилий для укрепления Украины, нашей ПВО, наших сил – только от этого зависит, когда закончится война", – резюмировал глава государства.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в Кривом Роге не целилась по военным объектам. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

Россия – это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это – ее истинное лицо,

– заявил Лубинец.

Полиция фиксирует последствия ударов врага по Кривому Рогу / Фото Нацполиции

Еще в украинской власти так реагировали на обстрел оккупантами Кривого Рога:

"Так выглядит "готовность России к миру". США, Европа, Украина, страны Глобального Юга – мы должны это остановить, все эти убийства и безнаказанность", – добавил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак.

"В то же время, когда люди возвращались с работы, на детских площадках играли дети. Удар прямо по жилым домам, ресторана. Уже 14 погибших. Шестеро детей. Жестокость и низость врага не знает границ", – написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Это не о войне. Это о преднамеренном уничтожении украинцев. Это о терроризме, что не маскируется даже формально", – написала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

По Кривому Рогу ударили в День траура

4 апреля утром председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул напомнил, что сегодня в городе объявлен день траура по четырем мирными людьми, погибших в результате террористической атаки 2 апреля.

Именно сегодня в городе был День траура по удару, который в среду унес жизни четырех человек. Нет слов, чтобы комментировать эту боль,

– прокомментировала трагедию секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Регины Харченко.

Оккупанты цинично попали по Кривому Рогу, когда горожане в трауре вспоминали людей, которых убили оккупанты в городе несколькими днями ранее.