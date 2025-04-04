На российскую атаку в пятницу, 4 апреля, отреагировал президент Украины Владимир Зеленский, передает 24 Канал. Он обнародовал кадры последствий вражеского удара по Кривому Рогу.

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Детали атаки на Кривой Рог

Владимир Зеленский констатировал, что россияне ударили по улице рядом с жилыми домами. По его словам, сейчас известно о 14 жертвах, среди них 6 детей. Он выразил соболезнования родным и близким погибших.

Президент отметил, что идет спасательная операция, известно, что повреждены по меньшей мере 5 домов.

Каждый день российские удары. Каждый день погибшие люди. Только одна причина, почему это продолжается: Россия не хочет прекращения огня и мы это видим. Весь мир видит. Каждая ракета, каждый ударный дрон доказывают, что Россия хочет только войны,

– написал он.

Последствия удара по Кривому Рогу / Фото Владимира Зеленского и ГСЧС