Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на омбудсмена Украины Дмитрия Лубинца.

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Реакция власти на удар по Кривому Рогу

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия в Кривом Роге не целилась по военным объектам. Пострадала исключительно гражданская инфраструктура.

По подтвержденной информации, погибло 12 человек. Среди них – 3 детей. Раненых – более 50, цифра может расти.

В результате удара возникли пожары, серьезно повреждены многоэтажные дома, уничтожены квартиры, машины.

Россия – это страна, которая системно уничтожает мирную жизнь. Она не случайно выбирает цели. Она бьет по людям. И это – ее истинное лицо,

– заявил Лубинец.

"Это не о войне. Это о преднамеренном уничтожении украинцев.

Это о терроризме, что не маскируется даже формально", – написала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Секретарь Запорожского городского совета и исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко отметила, что сегодня в Кривом Роге был день траура по погибшим после удара в среду, который унес жизни 4 человек. Россияне приумножают свой террор в траурный день.