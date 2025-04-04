Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака и председателя Совета обороны Кривого Рога Александра Вилкула.

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Какие последствия удара по Кривому Рогу

Сергей Лысак сообщил, что россияне ударили по Кривому Рогу с помощью баллистического вооружения. По его словам, в городе вспыхнули пожары. Кроме того, известно о повреждениях многоэтажных домов.

Проклятые москали ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона,

– уточнил Александр Вилкул.

По данным местных телеграм-каналов, рядом с попаданием горит автомобиль. Согласно обнародованной информации, в зданиях, расположенных рядом, выбиты окна. В настоящее время на месте уже работают все экстренные службы.