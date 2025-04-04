На російську атаку у п'ятницю, 4 квітня, відреагував президент України Володимир Зеленський, передає 24 Канал. Він оприлюднив кадри наслідків ворожого удару по Кривому Рогу.

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Деталі атаки на Кривий Ріг

Володимир Зеленський констатував, що росіяни вдарили по вулиці, поруч із житловими будинками. За його словами, наразі відомо про 14 жертв, серед них 6 дітей. Він висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Президент зазначив, що триває рятувальна операція, відомо, що пошкоджені щонайменше 5 будинків.

Щодня російські удари. Щодня загиблі люди. Тільки одна причина, чому це продовжується: Росія не хоче припинення вогню, і ми це бачимо. Увесь світ бачить. Кожна ракета, кожен ударний дрон доводять, що Росія хоче тільки війни,

– написав він.

Наслідки удару по Кривому Рогу / Фото Володимира Зеленського і ДСНС

До слова, за даними місцевої влади, внаслідок удару у місті спалахнули пожежі. Згідно з оприлюдненою інформацією, у будівлях, розташованих поруч, вибиті вікна. Наразі на місці вже працюють всі екстрені служби. У місті розгорнули штаб допомоги.