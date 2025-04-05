Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Алексея Белошицкого.

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Полиция показала видео с бодикамер после удара

Алексей Билошицкий заметил, что оккупанты нанесли удар в весенний вечер: кто-то возвращался с работы, кто-то готовил ужин, на улице играли дети.

После атаки патрульные немедленно прибыли на место и увидели настоящий ад: погибшие горожане, дети. Правоохранители оказали первую помощь тем, кому еще можно было помочь. Обеспечили беспрепятственный проезд для оперативных служб.

Что происходило в первые минуты после атаки: внимание, на видео присутствуют чувствительные кадры!

В результате попадания повреждены жилые дома, машины, школы. Погибло 18 человек, среди которых было 9 детей. Число пострадавших превысило 70.

Однако даже этого врагу оказалось мало. Через несколько часов россияне повторно атаковали Кривой Рог – на город налетела стая "Шахедов". Один из дронов попал в частный дом, забрав жизнь пожилой женщины.

Заметим, Владимир Зеленский заявил, что его "неприятно удивила" реакция посольства США на обстрел. "Такая сильная страна, такой сильный народ – и такая слабая реакция. Даже слово "русский" боятся сказать, говоря о ракете, убившей детей", – подчеркнул президент.