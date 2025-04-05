Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

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Поліція показала відео з бодікамер після удару

Олексій Білошицький зауважив, що окупанти завдали удару у весняний вечір: хтось повертався з роботи, хтось готував вечерю, надворі гралися діти.

Після атаки патрульні негайно прибули на місце й побачили справжнє пекло: загиблі містяни, діти. Правоохоронці надали першу допомогу тим, кому ще можна було допомогти. Забезпечили безперешкодний проїзд для оперативних служб.

Що відбувалося у перші хвилини після атаки: увага, на відео присутні чутливі кадри!

Унаслідок влучання пошкоджено житлові будинки, автівки, школи. Загинуло 18 людей, серед яких було 9 дітей. Число постраждалих перевищило 70.

Проте навіть цього ворогові виявилося замало. За кілька годин росіяни повторно атакували Кривий Ріг – на місто налетіла зграя "Шахедів". Один з дронів влучив у приватний будинок, забравши життя літньої жінки.

Зауважимо, Володимир Зеленський заявив, що його "неприємно здивувала" реакція посольства США на обстріл. "Така сильна країна, такий сильний народ – і така слабка реакція. Навіть слово "російська" бояться сказати, говорячи про ракету, що вбила дітей", – наголосив президент.