Повідомляє 24 Канал з посиланням на Володимира Зеленського.

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Як звали дітей, які загинули у Кривому Розі

Зеленський назвав імена усіх дев'яти дітей, життя яких цинічно забрала російська ракета у Кривому Розі 4 квітня.

Трирічний Тимофій, на жаль, помер сьогодні в лікарні. Семирічний Радислав. Аріна, якій назавжди теж 7 років. Дев’ятирічний Герман. П’ятнадцятирічний Данило. П’ятнадцятирічний Микита. П’ятнадцятирічна Аліна. Костянтин, якому назавжди 16 років. Нікіта – 17 років. Це діти, які були вбиті ударом російської балістичної ракети по Кривому Рогу,

– повідомив президент.